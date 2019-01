Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte teils wolkig, teils klar. Im Westen dichte Bewölkung, später einsetzender Schneefall. Null bis minus 8 Grad. Am Tage im Westen örtlich leichter Schneefall, im Osten zeitweise aufgelockert und trocken. 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnde Bewölkung, gebietsweise Schauer, 0 bis 6 Grad.