Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden und Südosten meist stark bewölkt, teils Regen, teils aufgelockert. Tiefstwerte 4 bis minus 3 Grad. Am Tage heiter oder sonnig, im Nordosten und Osten erst am Nachmittag Wolkenauflockerungen. Temperaturen 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt und vereinzelt Sprühregen. Sonst nach Nebelauflösung meist heiter bis wolkig oder sonnig. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.