Das Wetter:

In der Nacht im Süden Gewitter mit Unwettergefahr. Im Alpenvorland auch Dauerregen. Sonst aufgelockerte Bewölkung bei Tiefstwerten zwischen 16 und 5 Grad. Am Tage im Süden und Osten Bayerns Regen, auch im Norden einzelne Schauer. Sonst meist heiter bis wolkig und trocken. 17 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:



Am Sonntag im Norden heiter bis wolkig und vereinzelt noch Schauer. Sonst trocken und viel Sonne bei 22 bis 27 Grad.