Das Wetter: In der Nacht im Südosten Schneeregen, im Bergland Schnee. Sonst Auflockerungen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 8 Grad. Am Tage im Südwesten und östlich der Elbe länger sonnig. Sonst bewölkt und im Tagesverlauf von Westen her Wolkenverdichtung und nachfolgend Regen. Höchstwerte zwischen 5 Grad im Nordosten und 13 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt mit anhaltenden Niederschlägen, am Nachmittag von Westen her neue Regenschauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordosten und 16 Grad im Alpenvorland.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.