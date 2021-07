Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Südwesten her bis zur Mitte und zum Westen Schauer; örtlich Unwettergefahr. Tiefsttemperaturen 19 bis 12 Grad. Morgen in der Südwesthälfte verbreitet Schauer, später an den Alpen und in der Mitte Gewitter. Im Nordosten meist heiter. Temperaturen im Südwesten und Westen 18 bis 24, sonst bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch stark bewölkt mit weiteren, teils unwetterartigen Niederschlägen. Im Südosten nur einzelne Schauer und Gewitter. 18 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.