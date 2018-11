Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Norden Regenschauer, sonst trocken, örtlich Nebelbildung bei Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad. Am Tage im Norden und Westen weiter stark bewölkt, zeitweise Regen. Sonst aufgelockert. 12 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag Durchzug eines Regengebiets. Später Auflockerungen. 11 bis 17 Grad.