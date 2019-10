Das Wetter: In der Nacht im Norden Regen, sonst vereinzelt Schauer, im Süden meist klar. Tiefsttemperaturen 16 bis 5 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südosthälfte überwiegend sonnig. 16 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Nordwesthälfte weiter unbeständig, sonst heiter und teils sonnig bei 14 bis 26 Grad.