Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vom Schwarzwald bis zu den Alpen örtlich Schauer und Gewitter, sonst meist gering bewölkt oder klar und trocken. Temperaturrückgang auf 20 bis 13 Grad. Morgen zunächst meist sonnig. Im äußersten Nordwesten und später auch südlich der Donau und in den Mittelgebirgen örtlich Schauer und Gewitter. Temperaturen 25 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 17 bis 27 Grad.