Das Wetter:

In der Nacht im Norden und an den Alpen teils noch wolkig. Sonst nur wenige Wolken oder klar. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tage an den Küsten anfangs noch bewölkt, später auch dort meist sonnig und trocken bei 18 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag sonniges Spätsommerwetter bei 26 bis 32 Grad, an den Küsten bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.