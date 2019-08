Das Wetter: In der kommenden Nacht gering bewölkt oder klar, an den Alpen Hochnebel bei Tiefstwerten zwischen 17 und 9 Grad. Morgen in der Nordhälfte weitgehend sonnig, im Süden und Osten einzelne Schauer und Gewitter. 26 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag viel Sonne, im Tagesverlauf im Süden und Südosten einzelne Schauer und Gewitter. 27 bis 33 Grad.