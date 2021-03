Das Wetter: In der kommenden Nacht am Alpenrand allmählich nachlassende Schneefälle. Sonst klar. Gegen Morgen im Nordwesten Wolkenaufzug. Örtlich Nebel. Tiefstwerte minus 2 bis minus 8 Grad. An den Küsten um 0 Grad. Morgen in der Nordhälfte wolkig, im Küstenumfeld zeitweise etwas Regen. Sonst verbreitet viel Sonnenschein. Höchsttemperaturen zwischen 4 und 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in Norddeutschland Durchzug von Wolkenfeldern, örtlich Nieselregen. Auch im äußersten Südwesten regnerisch. Sonst verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt. Höchstwerte im Norden 4 bis 7 Grad, sonst 6 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.