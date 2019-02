Das Wetter: In der kommenden Nacht meist klar, vereinzelt Nebel, Tiefstwerte +4 bis -3 Grad. Auch morgen viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag erneut sonnig, nur an der Nordsee und in Südostbayern Durchzug einzelner Wolkenfelder. 10 bis 17 Grad, an der Donau um 8 Grad.