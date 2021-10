Das Wetter: In der kommenden Nacht zunächst meist klar, später im Süden und in der Mitte auch Nebel. Tiefsttemperaturen plus 6 bis minus 7 Grad. Morgen im Süden und Osten heiter bis sonnig. Im Westen und Nordwesten dichter bewölkt, ab dem Mittag örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt und gebietsweise etwas Regen bei 10 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.