Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Vor allem im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad, im Süden und Südosten +1 bis -3 Grad. Am Tage nach Auflösung einzelner Nebelfelder überwiegend sonnig und trocken. Höchstwerte 13 bis 19 Grad, im Südosten sowie an der See 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag im Süden teils zäher Nebel. Im Westen und Nordwesten durchziehende Wolkenfelder. Sonst verbreitet sonnig und trocken. Höchstwerte 12 bis 20 Grad, bei Nebel und an den Küsten bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.