Das Wetter: In der Nacht überwiegend trocken und klar. Im Norden dichtere Wolkenfelder, im Süden gebietsweise Nebel. 11 bis 4 Grad. Am Tage im Norden wolkig, teils Regen. Sonst weiterhin heiter; Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad im Norden und bis 30 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Mitte stark bewölkt, teilweise Regen. Im Norden wechselhaft mit kurzen Schauern, im Süden zumeist noch sonnig. 16 bis 28 Grad.