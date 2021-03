Das Wetter: In der Nacht im Norden wolkig, aber meist trocken. Sonst gering bewölkt. Örtlich bildet sich Nebel. Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 8 Grad.

Am Tag in Norddeutschland Durchzug von Wolkenfeldern mit Nieselregen. Auch im Südwesten vereinzelt etwas Regen. Im übrigen Land verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten bewölkt und gelegentlich Regen, ansonsten meist freundlich. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.