Das Wetter: In der Nacht im Norden und Süden letzte Schauer. Im größten Teil des Landes gering bewölkt oder klar und trocken. 14 bis 4 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten heiter bis wolkig, in Küstennähe einzelne Regenschauer. Sonst trocken und viel Sonne bei 17 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden einzelne Schauer, sonst sonnnig bei 19 bis 29 Grad. Im Norden etwas kühler.