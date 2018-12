Das Wetter: In der Nacht außer an der Ostsee nachlassender Regen und verbreitet Auflockerung. Tiefstwerte +3 bis -5 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten gebietsweise Sonnenschein, sonst einzelne Schauer. -2 bis +5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wolkig mit gelegentlicher Auflockerung, überwiegend trocken. -4 bis +3 Grad.