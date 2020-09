Das Wetter: In der Nacht an der See wolkig, sonst überwiegend klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte an der See und im Süden 14 bis 10 grad, sonst 9 bis 4 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig und heiter, im Norden und an den Alpen wolkig, vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 17 und 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten und Norden viele Wolken, etwas Regen. Sonst im Süden oft sonnig, an den Alpen stärkere Quellwolken. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.