Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten vereinzelt Regen,sonst gering bewölkt und trocken. 18 bis 10 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte zunächst dichte Wolken, im Tagesverlauf zunehmend freundlich. Sonst heiter und trocken bei 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Norden teils stark bewölkt, aber meist trocken, in den süddeutschen Mittelgebirgen und an den Alpen Gewitter möglich. Sonst wieder viel Sonne. 22 bis 32 Grad.