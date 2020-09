Das Wetter: In der Südhälfte einige Wolkenfelder und vor allem südlich der Donau weitere Schauer und Gewitter, sonst abklingend. In der der Nordhälfte gering bewölkt oder klar und trocken. Örtlich Nebelbildung. 15 bis 6 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten heiter und weitgehend trocken. Sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern. 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag bei teils aufgelockerter, teils starker Bewölkung gebietsweise einzelne Schauer. Am Abend im Südwesten einsetzender Regen. 18 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.