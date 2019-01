Das Wetter: In der Nacht gebietsweise leichter Regen, in Süddeutschland auch Schneefall. Im Nordosten Auflockerungen. Tiefsttemperaturen zwischen +6 und -6 Grad. Am Tage von Nordwesten her Niederschläge, im Bergland Schnee. Höchstwerte 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zeitweise Regen, in den höheren Lagen der Alpen Schnee. 4 bis 10 Grad.