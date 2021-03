Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden weitere Schneeregen- und Schneeschauer, sonst meist trocken. Gebietsweise glatt und neblig bei 0 bis -7 Grad. Tagsüber im Norden weitgehend trocken und sonnig, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit weiteren Schauern. Höchstwerte 1 bis 7 Grad, in höheren Lagen Dauerfrost.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag kaum Wetteränderung, 0 bis 7 Grad. An der Ostsee und im Westen starke Böen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.