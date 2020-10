Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in einem Streifen vom Saarland bis nach Sachsen Regen. Im Norden und südlich des Mains Wolkenlücken und trocken. 12 bis 7 Grad, am Alpenrand bis 4 Grad. Morgen in der Mitte stark bewölkt und regnerisch. Sonst wechselnd wolkig, südlich der Donau auch länger sonnig. 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag von der Mitte bis an die Alpen Regen. Im Nordwesten Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.