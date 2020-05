Das Wetter: In der Nacht in Schleswig-Holstein sowie südlich des Mains stark bewölkt, einzelne Schauer. Sonst überwiegend trocken. 12 bis 4 Grad. Morgen an den Küsten und im Süden vereinzelt Regen, in der Mitte gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst sonnig und trocken. 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf vereinzelt kräftige Gewitter. 15 bis 26 Grad.