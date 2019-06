Das Wetter: In der kommenden Nacht an der Nordsee teils dichte Wolken, sonst gering bewölkt. Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 7 Grad. Morgen wolkenlos mit viel Sonne. 29 bis 36 Grad, an der Küste und im Bergland kühler.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Sonntag zunächst meist sonnig und trocken. Später im Nordwesten stärker bewölkt. 25 bis 39 Grad.