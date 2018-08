Das Wetter: In der Nacht im Südosten abklingende Gewitter. Ansonsten trocken und überwiegend klar. 18 bis 10 Grad. Am Tage sonnig, nur im Nordwesten und an den Alpen zeitweise stärker bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Temperaturen 20 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Westen wechselnd bis stark bewölkt, sonst sonnig. 21 bis 32 Grad.