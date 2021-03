Das Wetter: In der Nacht im Osten nachlassende Schauer. Sonst verbreitet neue Niederschläge, ab 300 bis 400 Meter Schneefall. Tiefstwerte +3 bis -4 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden weitere Niederschläge, in höheren Lagen Schnee, an den Alpen anhaltend. Im Norden meist trocken. Höchsttemperaturen zwischen 2 und 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag weitere, teils schauerartig verstärkte Niederschläge, bis in tiefe Lage als Schneeregen oder Schnee. Im Tagesverlauf vor allem im Norden Auflockerungen. 2 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.