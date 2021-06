Das Wetter: In der kommenden Nacht von Südwesten auf die Mitte übergreifender Regen, zum teils kräftige Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Ansonsten wolkig, aber kaum Schauer. Abkühlung auf 19 bis 13 Grad. Am Tage im Süden und in der Mitte weitere Schauer und Gewitter; örtlich Unwetter. Im Norden meist trocken und im Nordosten auch länger heiter. 17 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Süden erneut Schauer und Gewitter, sonst meist trocken bei 17 bis 27 Grad.

