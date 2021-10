Das Wetter: In der kommenden Nacht im Westen und in der Mitte Regenschauer. Im Osten und Südosten bedeckt, aber trocken. Gegen Morgen von Nordwesten her Auflockerungen. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Am Tage von der Mitte bis in den Osten Niederschläge, im Südosten auch kräftige Regenfälle. Im Westen und Nordwesten längere sonnige Abschnitte bei 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Südwesten her neue Niederschläge, Im Norden und im Alpenvorland auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.