Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Südosten Bayerns wechselnd bis stark bewölkt und noch einzelne Schauer und Gewitter. Sonst weniger Wolken und meist trocken. 17 bis 10 Grad. Am Tage im Norden und Westen wolkig und mitunter Regen. Sonst heiter bis wolkig, teils mit längeren sonnigen Abschnitten und nur vereinzelt Schauer. 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen zunächst stark bewölkt und von West nach Ost Durchzug von Schauern und Gewitter. Am Nachmittag vermehrt Auflockerungen. 18 bis 28 Grad.