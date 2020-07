Das Wetter: Am Abend im Norden wolkig, teils Regen. Sonst meist leicht bewölkt und trocken. Am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter. 18 bis 29 Grad. In der kommenden Nacht wechselnd oder stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. 17 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen im Norden und Westen zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen. Nach Süden noch länger aufgelockert. 19 bis 28 Grad. Am Samstag wechselnd bewölkt, teils Regen. Südlich der Donau auch sonnig. 19 bis 29 Grad.