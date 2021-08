Das Wetter: In der Nacht im Norden Bewölkungsverdichtung und nachfolgend Regen. Sonst gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 18 und 7 Grad. Am Tage im Norden zeitweise Regen oder Gewitter. Sonst freundlich. Südlich von Nahe und Main später einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte im Norden 20 bis 25 Grad, im Süden bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet Niederschläge, an der See Gewitter mit Sturmböen, südlich der Donau Schauer und Gewitter mit Unwetterpotential. 17 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.