Das Wetter: In der Nacht von Norden her zunehmend bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tage zunächst wechselnd bewölkt, im weiteren Verlauf zunehmende Schauer und Gewitter mit Starkregen. 24 bis 29 Grad, an der See kühler.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag meist wolkig, von West nach Ost ziehende Schauer und Gewitter. Im Nordwesten nachmittags meist trocken. 15 bis 25 Grad.