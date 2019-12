Das Wetter: In der Neujahrsnacht teils klar, teils hochnebelartig bewölkt. Plus vier bis minus ein Grad, im Süden und in der Mitte bis minus sieben Grad. Tagsüber nach zäher Nebelauflösung viel Sonne. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Westen zunehmend bewölkt. Sonst weiter vielfach sonnig, zum Teil Hochnebel. 0 bis 12 Grad.