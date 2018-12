Das Wetter:

Am Vormittag im Nordosten und Osten stark bewölkt mit etwas Regen, im Erzgebirge und im Harz Schnee. Im Südwesten wird es freundlich, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Höchstwerte 2 Grad im Süden und 8 Grad im Norden, in höheren Lagen und bei Nebel 0 Grad. Morgen viele Wolken, aber nur selten etwas Regen oder Nieselregen. Höchstwerte 0 bis 9.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordosthälfte meist dichte Wolken, vereinzelt nass. In der Südhälfte freundlicher. 0 bis 8 Grad.