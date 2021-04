Das Wetter: In der Nacht im Südosten teils aufgelockert und trocken. Sonst wolkig, in der Nordwesthälfte mitunter kräftiger Regen. 0 bis 9 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen Regen oder Schneeregen bei 3 bis 8 Grad. Im Osten und Süden freundlich und meist trocken bei 18 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und Westen Auflockerungen und trocken. Im Südwesten und Süden meist bedeckt und Regen oder Schnee, im Südosten noch länger freundlich. Temperaturen 5 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.