Das Wetter: In der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte trocken. Temperaturen 0 bis 11 Grad. Morgen meist neblig-trüb. Im Süden gebietsweise Wolkenauflockerungen. 0 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag weiterhin bedeckt und neblig, lediglich im Bergland, an den Alpen sowie am Nordrand der Mittelgebirge länger sonnig. -1 bis +10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.