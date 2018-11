Das Wetter: In der Nordwesthälfte unterschiedlich stark bewölkt mit Regen. In der Südosthälfte größere Wolkenlücken und meist trocken. 12 bis 21 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, am Vormittag örtlich Regen bei 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Durchzug eines Regengebiets, später Auflockerungen. 11 bis 15 Grad.