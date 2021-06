Das Wetter: Bei wechselnder Bewölkung im Süden und Osten häufig Schauer und kräftige Gewitter, teils mit heftigem Starkregen. Im Norden und Westen seltener Schauer, teils trocken mit längeren sonnigen Abschnitten. 19 bis 24 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und im Osten, Südosten und Nordwesten Schauer oder Gewitter. 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag sonnig oder locker bewölkt, Höchstwerte 24 bis 30 Grad, an der See um 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.