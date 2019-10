Das Wetter: Überwiegend trocken, im Süden sonnig, im Nordwesten bewölkt und zeitweise Regen. Höchsttemperaturen 14 bis 26 Grad. Morgen heiter und trocken, im Südwesten und Westen bewölkt mit Regen. 16 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte locker bewölkt und trocken, in der Osthälfte Regen. 13 bis 19 Grad.