Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten regnerisch, sonst weitgehend trocken. 15 bis 5 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte weiter unbeständig, sonst heiter und teils sonnig bei 14 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vor allem im Südwesten und Westen stark bewölkt und teils schauerartiger Regen. In den anderen Gebieten heiter und trocken, 16 bis 25 Grad.