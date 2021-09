Das Wetter: In weiten Teilen der Osthälfte Schauer und teils Gewitter, in der Westhälfte meist trocken. Im Südwesten und Süden auch sonnig. Höchsttemperaturen 17 bis 20 Grad. Morgen in der Südosthälfte weiter Schauer, sonst trocken, im Westen und Südwesten auch länger sonnig. 16 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von der Mitte Richtung Ostsee und im Nordwesten weiter regnerisch, sonst bewölkt, aber trocken. 13 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.