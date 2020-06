Das Wetter: In der Südhälfte wolkig mit Regen. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken, nur im Westen am Nachmittag einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 13 bis 23 Grad. Morgen im Norden meist heiter, vom Süden bis in den Nordwesten Regen. 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordosten und Osten bewölkt, teils Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern im Bergland. 18 bis 23 Grad.