Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt und teilweise regnerisch. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tage in der Westhälfte aufgelockert, in der Osthälfte stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen. Temperaturen 5 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag neben einigen Wolken längere sonnige Abschnitte. Überwiegend trocken. 3 bis 9 Grad.