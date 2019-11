Das Wetter:

Im Westen und Nordwesten aufgelockert, sonst stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen. Temperaturen 3 bis 10 Grad.



Am Sonntag vielerorts Sonnenschein und trocken bei 3 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen her zunehmend bewölkt, aber zunächst trocken. 4 bis 9 Grad.