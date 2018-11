Das Wetter: In der Westhälfte viele Wolken und etwas Regen, Richtung Osten mehr Sonne und meist trocken. 10 bis 19 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und teils Schauer. In der Mitte und im Südosten meist trocken. 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt und trocken. Im Norden und Nordwesten öfter sonnig. 9 bis 15 Grad.