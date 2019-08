Der vergangene Juli war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Das hat der Copernicus-Dienst der EU zur Überwachung des Klimawandels mitgeteilt. Demnach lagen die Temperaturen im Juli knapp über dem bisherigen Rekord vom Juni 2016.



Die Hitzewelle in diesem Sommer hatte für neue Höchst-Temperaturen in mehreren Ländern gesorgt. So wurde am 25. Juli im niedersächsischen Lingen eine Temperatur von 42,6 Grad Celsius gemessen - und damit ein neuer bundesweiter Hitzerekord aufgestellt.



Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das sich zum Großteil auf Satellitendaten stützt. Der Klimawandeldienst wies zudem darauf hin, dass das gesamte Jahr 2019 bisher außerordentlich warm gewesen sei. Sämtliche Monate seien in den Copernicus-Daten unter den wärmsten vier der jeweiligen Vergleichsmonate. Der Juni 2019 war der heißeste Juni überhaupt.