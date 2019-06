In Deutschland sind heute die höchsten Temperaturen in einem Juni gemessen worden.

In Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt war es am Nachmittag 39,6 Grad heiß. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam. Eine Stunde zuvor war bereits in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz mit 39,3 Grad der Hitze-Rekord für Juni gebrochen worden.



Die bisherige Höchstmarke war nur einige Tage alt: Am Mittwoch wurden in Coschen in Brandenburg und Bad Muskau in Sachsen 38,6 Grad gemessen. Zuvor war der Juni-Rekord seit 1947 nicht gebrochen worden. Damals zeigte das Thermometer im baden-württembergischen Bühlertal 38,5 Grad.