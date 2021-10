Das Wetter: Im Süden und Osten heiter bis sonnig. Im Westen und Nordwesten dichter bewölkt, ab Mittag örtlich Regen. 11 bis 18 Grad. Auch morgen bewölkt. Gebietsweise etwas Regen. Später im Norden Auflockerungen. 10 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südhälfte oft zähe Nebelfelder. In der Nordhälfte verbreitet Sonne, nur an der Nordsee vielfach bewölkt. 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.